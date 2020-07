Giuseppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, dice la sua sulla promozione in a dei Pitagorici direttamente dai social del club: “La prima volta in Serie A poteva essere causale ma questa è stata programmata. Sono contento perché questa società ha fatto grandi cose. Merito della società, della famiglia Vrenna. E' stata una grande impresa. La Serie A? Ci metteremo subito a lavorare per il prossimo campionato”.