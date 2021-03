Un buonissimocrolla negli ultimi cinque minuti contro laallo stadio. Prova comunque positiva per la squadra di: in almeno tre casi salva i suoi, ma subisce comunque tre gol.: partita non entusiasmante per il numero 6. Suo il passaggio dal quale arriva il pareggio di Simy, ma va in difficoltà con i movimenti di Immobile e Correa. (Al 46’: si fa trovare pronto nella seconda frazione).: il migliore della sua retroguardia. Non va mai in difficoltà contro Correa e Immobile. I gol e i pericoli creati dalla Lazio non provengono di certo dalla sua zona.: l’ex Napoli rischia poco ed è molto ordinato per tutto il match. Capitola insieme ai suoi con una Lazio molto più fisica nel finale con gli ingressi di Caicedo e Muriqi.: schierato più come quinto di difesa che di centrocampo, nella prima frazione soffre molto anche a causa delle avanzate di Radu. Decisamente meglio invece nel secondo tempo. (Al 70’: non dà la scintilla che cercavano Cosmi e Tardioli).: partita di grande sacrificio per il centrocampista rossoblu, sia come mezzala che da esterno.: più dinamismo che tecnica quest’oggi per il regista dei pitagorici. Nel primo tempo soffre di più, nella seconda frazione non cresce come il resto della squadra. (All’88’).: primo tempo di quande qualità in fase offensiva, ma anche di quantità poiché schierato mezzala. Nel secondo tempo scompare dopo aver guadagnato il rigore.: la sua partita non inizia bene. Si perde Milinkovic sull’1-0 biancoceleste. Da lì in poi però cresce e limita molto il suo avversario di fascia Marusic. (65’: fa il suo dovere in difesa e al 77’ sale bene su un contropiede rischiando anche di segnare).: una spina nel fianco per la difesa biancoceleste. Innesca il contropiede del 2-2 e a un quarto d’ora dalla fine manda in porta Rispoli.: seconda doppietta consecutiva per l’attaccante rossoblu, stavolta contro un avversario difficile come la Lazio. Il nigeriano è rinato con Cosmi. E’ il trascinatore del Crotone.: nonostante la sconfitta il secondo di Cosmi (e ovviamente Cosmi stesso) possono uscire a testa alta dallo stadio Olimpico visto che il Crotone ha capitolato solo all’85’ contro la Lazio.