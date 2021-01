Dopo il ko contro la Fiorentina, il Crotone ha aggiornato così sulle condizioni dei singoli dopo l’allenamento odierno in vista del Genoa: “Oltre agli indisponibili della gara contro i viola, non hanno preso parte alla sessione Luperto e Messias usciti anzitempo dalla sfida del Franchi. Il difensore è rimasto a riposo a causa di un affaticamento, terapie e palestra invece per il brasiliano le cui condizioni verranno monitorate quotidianamente dallo staff medico rossoblù”, si legge. Entrambi sono da considerare in dubbio verso la prossima di campionato.