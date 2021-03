Fresco di rescissione con i portoghesi dell’Olhanense, l'attaccante brasiliano Denilson Gabionetta proprio ieri è tornato in patria per firmare con il Caldense (club di quarta divisione). Il doppio ex di Crotone-Torino ha dichiarato in un'intervista a Tuttosport: "Da una parte c’è la squadra in cui ho fatto veramente bene: mi ricordano ancora i numeri, i gol bellissimi e il bacio a mia moglie in tribuna dopo aver segnato. Crotone è diventata subito casa mia, ma dall’altra parte c’è il sogno della mia vita. Il Toro ancora adesso è nel mio cuore: ho la maglia granata incorniciata a casa dei miei genitori".



"Ero arrivato nella squadra che sognavo, dall’allenatore (Lerda, ndr) che mi aveva insegnato tantissimo l’anno prima, ma quel sogno divenne un incubo per me: firmare a gennaio e incidere a campionato in corso è sempre difficile, a maggior ragione dal momento in cui ero fermo da sei mesi. Pagai a caro prezzo l’inattività, fu complicato trovare il ritmo partita".



"Il presidente Cairo è innamorato del calcio, era molto presente nelle vicende di campo. Sono ancora amico di Cavanda, l’unico che sento spesso, con gli altri ci siamo persi. Il 4 maggio a Superga: un’emozione unica, ancora adesso mi vengono i brividi al solo pensiero. Spero che i granata si salvino: è un club che merita il meglio".