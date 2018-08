Il Crystal Palace ha acquistato dal West Ham il centrocampista senegalese Cheikhou Kouyate, 28 anni, che ha firmato un contratto per le prossime quattro stagioni fino a giugno 2022 col club inglese allenato dall'ex interista Roy Hodgson.



Il Crystal Palace è ora sulle tracce del tedesco Max Meyer (svincolatosi a parametro zero dallo Schalke) e dell'attaccante ghanese Jordan Ayew dello Swansea in cambio del centrocampista olandese Jairo Riedewald.

Invece il Celta Vigo ha rifiutato un'offerta del West Ham per l'attaccante uruguaiano Maxi Gomez.