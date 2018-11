Ecco le parole in conferenza stampa dell'allenatore del Cska Viktor Goncharenko"Non possiamo conoscere l'entità vera dell'infortunio ma è comunque un giocatore su cui puntiamo sempre""Alan è da tanto tempo che sta male. Comunque io non penso al fatto di chi ha gli infortuni, ma ai giocatori a disposizione, come usciremo nei primi minuti e i cambi che faremo"."Sia con la Roma che con il Real abbiamo fatto dei buoni primi 30 minuti, con il Viktoria Plzen un po' peggio. Conta ritrovare continuità in campionato. In questo momento ci vuole esperienza e faremo il nostro meglio"."Abbiamo dei giocatori infortunati. L'importante è attaccare veloce, cambiare molto prima posizione e soprattutto cambiare gli schemi durante la partita. Vediamo cosa succede domani"."Oggi è raro che si usi la marcatura a uomo. Dzeko è in una forma molto buona. Domani dovremo essere pronti a fronteggiarlo in due persone"."Non è uno stadio maledetto, potrà essere maledetto per gli altri, per noi è fortunato. Ci porta fortuna"."Sono sempre molto contento quando miei giocatori vengono convocati in nazionale anche se poi si rivela un problema perché quando tornano è sempre molto difficile farli tornare in condizione e di farli giocare nel gruppo. Ma è comunque una cosa buona perché acquisiscono esperienza e soprattutto fiducia sul campo".