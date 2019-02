In casa Inter continua a tener banco la questione Icardi e la Repubblica spiega come anche l'ambiente adesso sia convinto che cederlo a meno del prezzo della clausola possa essere una buona idea.



“In casa nerazzurra la cessione è ormai considerata la via d’uscita dall’impasse. Il trambusto può convincere i compratori a muoversi a cifre più ragionevoli (sullo sfondo c’è il Real) o per uno scambio da maxiplusvalenze: Dybala dalla Juve è più di un’idea. Qualcosa è cambiato, anche agli occhi della piazza: oggi il sacrificio di Icardi a una cifra inferiore non sembra più una follia ma un’opportunità. Al punto che l’Inter ha sondato degli agenti per trovare un nuovo centravanti in Premier“