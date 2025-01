Fiorentina, il mercato lo finanzia Kayode: 5 club su di lui, c'è anche la Roma

Getty Images

Lo ha fatto da sempre, lo fa da sempre e ne ha ben donde, visto lo straordinario fisico che si ritrova. E infatti prima di essere un grande esterno di fascia, 'Miki' è anche stato un ottimo talento dell'atletica leggera. Ma "correre" lo intendiamo anche in senso lato. Perché Kayode si è sempre trovato a correre e rincorrere il destino e le sfide che gli ha messo davanti. Ha continuato a correre quando lo ha scartato ladalle sue selezioni giovanili, a correre in Serie D colneanche maggiorenne, a correre come un dannato prima nelle giovanili dellaarrivando a sfondare anche inE non è da escludere che

Già, perché nonostante una stagione da protagonista assoluto lo scorso anno da appena diciannovenne,nel progetto tecnico della Fiorentina. O meglio, le circostanze lo hanno portato a non esserlo più. Il gioiellino azzurro è infatti chiuso in quella posizione da, che dopo l'infortunio al crociato dello scorso anno,che gli hanno fatto conquistare anche la nazionale maggiore del Brasile. Palladino ha provato a reinventarsi Kayode centrale nella difesa a tre, ma le cose non sono andate benissimo. Risultato?, quasi tutti in Conference League. E quindi oggi il futuro del terzino di Borgomanero è più incerto che mai.

Classee talento precocissimo, Kayode ha da sempre attirato su di sé gli occhi di grandi club, soprattutto dalla, con diverse società che a più riprese hanno citofonato al Viola Park per chiedere informazioni,Oggi però le cose potrebbero cambiare. Perché la Fiorentina vola alta in classifica ma la squadra ha fatto vedere di avere qualche lacuna che dovrà necessariamente essere colmata durante il, se l'intenzione è quella di provare a fare il colpo grosso a fine anno. E proprio per questo Kayode, da autentica rivelazione dello scorso anno

Kayode, per la verità, non ha mai dato segnali di volersene andare, anzi,e si trova particolarmente bene nell'ambiente. La Fiorentina, dall'altra parte, è disposta a sedersi al tavolo per ascoltare eventuali offerte ma non ha nessuna intenzione di svendere il suo gioiellino.Quest'ultima si era già fatta viva in estate con un malloppo darispedito cortesemente al mittente. Ed è difficile immaginare che oggi i viola possano acconsentire di trattare ad una cifra inferiore a questa. Ma se stavolta la Premier, o qualsiasi altro estimatore di Kayode, dovesse bussare al Viola Park, la risposta potrebbe non essere quel secco no ripetuto a più riprese la scorsa estate.