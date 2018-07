In conferenza stampa, il CT croato Dalic si è soffermato su Mario Mandzukic. "E' un giocatore top, ma top top. Non fa alcuna differenza, che sia un'amichevole o una finale, che giochi ala o punta. Non ci sarà mai un allenatore che avrò problemi con lui, sarebbe fondamentale per qualunque squadra", le parole del tecnico. A cui hanno fatto eco quelle di Modric: "Veder il modo in cui lotta è una motivazione in più per tutti i compagni".