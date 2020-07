Il presidente del consiglio di sorveglianza dell'Eintracht Francoforte, Wolfgang Steubing ha parlato alla Bild in Germania del futuro di André Silva, confermando che non sarà semplice acquistarlo in questo particolare periodo economico.



SCAMBIO - "Tutto ciò che costa denaro ci sta spingendo al limite in questo momento. Acquistare André Silva non sarebbe facile. In ogni caso, lo scambio con Ante Rebic deve essere preso in considerazione"