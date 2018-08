Secondo il Daily Mail, dopo aver impressionato al Mondiale con la maglia dell'Inghilterra, Kieranè finito nel mirino dei top club europei. Il giocatore di 27 anni del Tottenham infatti secondo gli inglesi piace a Paris Saint-Germain,e Real Madrid ed è migliorato moltissimo nell'ultima stagione dopo aver trovato maggiore spazio agli Spurs e anche in nazionale. Tuttavia non sarà facile strappare il terzino al Tottenham che non ha alcuna intenzione di cedere i suoi pezzi migliori.