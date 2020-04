In questa stagione è stato tra i protagonisti della cavalcata della Lazio di Simone Inzaghi: Luis Alberto ha trascinato la squadra con le sue giocate sopraffine e i suoi assist. Ha attirato l'attenzione di tantissimi club: lo spagnolo ha manifestato la volontà, in passato, di tornare in Spagna, ma sono in molti ad aver appuntato il suo nome sul taccuino.



MERCATO LAZIO - Dall'Inghilterra i siti locali, come football.london, lo puntano per l'Arsenal: Mesut Ozil, 31 anni, ha vissuto una stagione così così, solo 2 assist e la sensazione che sia ora di sostituirlo. Per questo Luis Alberto è finito in una short-list di 4 fantasisti talentuosi, come Mousa Diaby del Bayer Leverkusen, 'Papu' Gomez dell'Atalanta e Alassane Plea del Borussia Mönchengladbach. Miglior assist-man della Serie A, Luis Alberto sarebbe perfetto per giocare con Aubameyang, ammesso che rimanga ai Gunners.