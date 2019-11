In un'intervista al Telegraph il cognato di Fabinho, ​Ricardo Assis, ha raccontato alcuni retroscena della trattativa che hanno portato il brasiliano a Liverpool dal Monaco: "Diversi top club europei stavano parlando con il suo agente: il Manchester City, lo United, il Psg, la Juventus, ma alla fine lui ha scelto il Liverpool". E l'ha fatto per una ragione ben precisa, spiega Assis: "Klopp gli ha mostrato alcuni video dei Reds e gli ha spiegato perché lo voleva in squadra; ha messo subito in chiaro le cose dicendogli di non aspettarsi di essere titolare fin da subito. Dopo aver incontrato l'allenatore ha voluto solo il Liverpool".