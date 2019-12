L'Inter continua a marciare in campionato, ma intanto pensa già alla prossima finestra di mercato. A gennaio andrà rinforzata la rosa, gli infortuni hanno ridotto all'osso la possibilità di scelta di Antonio Conte. Marotta è pronto a cogliere le opportunità che si presenteranno, così come dichiarato venerdì: "Non siamo in una situazione d'ansia per il mercato. Vogliamo cogliere le opportunità, che devono essere migliori di quanto già abbiamo, che rappresenta un livello qualitativo molto alto".



OCCASIONE - Tra queste, secondo quanto riferito dalla stampa inglese, c'è Marcos Alonso, esterno mancino del Chelsea. Lo spagnolo vuole tornare in Serie A, ha nostalgia dell'Italia, dove ha già ben figurato con la Fiorentina. Solo 7 presenze finora in stagione, relegato a riserva di Emerson Palmieri e Azpilicueta, Alonso può lasciare i Blues a gennaio. Anche perché Lampard tra meno di un mese potrà riprendere a fare mercato, anche in entrata. E l'Inter è più che interessata al giocatore.



PUPILLO DI CONTE - Antonio Conte lo aveva portato in Inghilterra 3 anni fa, ora lo riabbraccerebbe volentieri. L'Inter ci pensa, ma solo in prestito con diritto di riscatto, senza fissare preventivamente alcun obbligo di acquisto. Il Chelsea invece preferirebbe per una cessione a titolo definitivo, per poi rimpiazzare lo spagnolo con Chilwell o Aké. Alonso si candida, Marotta è pronto a cogliere opportunità intriganti.