Dall'Inghilterra sono sicuri, Antonio Conte è pronto a discutere un accordo con il Manchester United. Dopo le anticipazioni dei tabloid inglesi, ora il Guardian spiega come l’ex allenatore di Juve, Chelsea e Inter sia l'obiettivo numero uno per i Red Devils, dopo che diversi giocatori hanno messo in discussione l’attuale tecnico, in seguito agli ultimi pessimi risultati.



SOLSKJAER SCARICATO, I GLAZER SI RIUNISCONO - Secondo il quotidiano britannico, dopo il 5-0 rimediato domenica a Old Trafford contro il Liverpool, i giocatori dello United avrebbero scaricato l'allenatore norvegese, considerato tatticamente non valido. Lo United ha conquistato un punto nelle ultime 4 partite; eventuali decisioni sull’esonero o sulla conferma dovrebbero arrivare nel tardo pomeriggio, quando la famiglia Glazer, proprietaria dei Red Devils, si riunirà in Florida.



LA DISCUSSIONE DELL'ACCORDO E LE POSTILLE DI CONTE - Non è ancora stata avviata una vera e propria trattativa, ma Conte è pronto a ​discutere l'accordo con il Manchester United: nonostante non sia avvezzo a rilevare una squadra a campionato già iniziato, per gli inglesi farebbe un'eccezione, dopo aver capito quali sono i piani del club.