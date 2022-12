Nessuno è intoccabile. Il mantra-mercato dell'Inter è chiaro da tempo e, dato che la proprietà almeno per ora rimarrà, ogni offerta che arriverà a Milano verrà presa in considerazione, non accettata sia chiaro, ma almeno ascoltata. E per questo che i Mondiali che ha portato avanti l'esterno olandese Denzel Dumfries sta facendo vibrare e risuonare con costanza gli smartphone degli uomini mercato nerazzurri che, per l'olandese chiedono non meno di 50 milioni.



OFFERTO TOMIYASU - La Premier League è ovviamente il mercato da cui poter ricavare, sia per il giocatore, che per il club, le cifre più importanti e oltre alle voci su Chelsea e Manchester United, nelle ultime ore si è fatto avanti anche l'Arsenal che ha proposto ai nerazzurri uno scambio interessante. Secondo Caught Offside, infatti, i Gunners hanno proposto all'Inter di intavolare uno scambio che comprenda il cartellino dell'ex-Bologna Tomiyasu, non più titolare da inizio stagione e sacrificabile sul mercato.