E' stato uno dei grandi protagonisti della cavalcata vincente del Lanus nel campionato argentino del 2016, mentre nelle ultime due stagioni ha fatto realmente impazzire la platea della MLS statunitense e il pubblico di Atlanta con le sue accelerazioni palla al piede. Avrebbe potuto essere un giocatore dell'Inter il trequartista paraguaiano Miguel Almiron, se soltanto il club nerazzurro avesse deciso di affondare il colpo, ma il suo futuro sarà comunque in Europa.



Ad affermarlo a Fox Deportes è il suo presidente, Darren Eales: "Il futuro di Almiron è già deciso, si trasferirà in Inghilterra a gennaio". E secondo le indiscrezioni del canale televisivo americano, è l'Arsenal la formazione che ha le maggiori possibilità di assicurarsi il calciatore sudamericano per una cifra vicina ai 13 milioni di euro. Al suo posto, sarebbe già stato prenotato il fantasista del River Plate Gonzalo Martinez. Sino ad oggi, Almiron ha realizzato 21 gol e altrettanti assist in 64 partite con Atlanta United e ha trascinato anche quest'anno la formazione allenata dal Tata Martino ai playoff per giocarsi il titolo.