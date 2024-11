Dalla Spagna - Milan altro che vice-Theo: Jimenez nel mirino del Valencia

Getty Images

Il vice-non esiste, non in questo momento. La certezza in casaper quanto riguarda la corsia sinistra difensiva resta solo e soltanto il laterale francese, con tutti i dubbi del caso che l'ex-Real Madrid si sta portando dietro. A inizio anno il Senior Advisor del fondo RedBird,aveva incoronato il baby classe 2005, ma oggi i fatti dicono il contrario e un addio a gennaio potrebbe andare via.. Se non giocherà in prima squadra giocherà nel Milan Futuro, è questo il vantaggio. Un anno non fa non avrebbe avuto minuti in campo, ora può giocare e avere minuti e questo è molto importante. Col Milan Futuro puoi dargli minuti. Poi non è Serie A, ma crescerà. Quindi sì, sarà il vice di Theo". Così Ibrahimovic, a luglio e nel suo discorso di presentazione dell'annata, aveva chiuso alla possibilità di un innesto nel reparto coprendosi proprio con la presenza di Jimenez.

Jimenez ha iniziato la stagioneed è apparso uno dei migliori nelle enormi difficoltà che la formazione under 23 rossonera. Eppure, nonostante anche le due giornate di squalifica che Theo Hernandez ha subito in questo avvio di stagione, i minuti che ha avuto a disposizione in Serie A sono stati zero. L'occasione con Fonseca non è mai arrivata e ora il mercato è tornato a risuonare per lui.Secondo quanto riportato da AS in Spagna in prima fila per ottenere il terzino spganolo a gennaio c'è ilche sta lavorando per ottenere il giocatore nel mercato invernale. L'operazione è fattibile però soltanto in prestito dato che il club spagnolo non naviga in buone situazioni finanziarie. Il giocatore vorrebbe più spazio e, soprattutto, confrontarsi ancora di più con il calcio professionistico di alto livello. Se non sarà nel Milan anche l'opzione prestito potrebbe essere una pista percorribile.