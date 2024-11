Fonseca, hai visto che Jiménez? E' pronto per il Milan

Getty Images

Untorna a casa dalla trasferta di Pontedera con un punticino che serve sia per la classifica che per il morale. Bonera ridisegna l’undici titolare con Camarda al centro dell’attacco con alle spalle il rientrante Vos con Zeroli e Fall, in mediana i muscoli e la regia di Malaspina e Sandri. I giovani rossoneri provano a fare la gara sin dalle prime battute di gara, creano gioco ma concretizzano poco e nulla. Passano così i padroni di casa con Italeng che sfrutta un errore da matita rossa di Bartesaghi. Sette minuti dopo, al 34’, Jiménez decide di mettersi in proprio: lo spagnolo trova una conclusione bellissima, con un angolo limitato, dalla fascia sorprendendo Calvani. E qualche minuto dopo

, per essere protagonista. Ibrahimovic aveva annunciato, nella conferenza stampa di presentazione del progetto Milan Futuro, che sarebbe stato lo spagnolo il vice Hernandez. Frasi che sono rimaste solo come teoria perché Fonseca ha schierato, per ben tre volte, Terracciano e non Jiménez al posto di Theo. Considerando la duttilità di Alex ( può giocare anche come terzino destro ndr) e un Calabria sempre più ai margini, la logica sarebbe quella di un inserimento immediato nelle rotazioni da parte del tecnico portoghese. Se non ora, quando? Il progetto Milan Futuro, d’altronde, ha come primo obiettivo quello di fornire giovani formati per il piano di sopra.

Francesco si muove bene, aiuta la squadra anche in fase di costruzione della manovra ma non riesce a trovare la via della rete ( un solo gol in campionato ndr). La sensazione è che l’enfant prodige rossonero si esprima meglio con la Prima squadra, almeno per il momento.