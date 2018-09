100 milioni di euro per il suo cartellino (più 7 di commissione), 100 milioni di euro per vestire Ronaldo di bianconero. 30 i milioni di stipendio per il fenomeno portoghese, che all'interno del suo contratto con la Juventus ha una speciale clausola.



Come scrive Don Balon, se Ronaldo dovesse chiudere la stagione con la media di un gol a partita, scatterebbe la speciale clausola che porterebbe nelle tasche di CR7 5 milioni di euro in più. L'ex Real Madrid è alla ricerca ancora del primo gol in campionato.