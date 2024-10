Getty Images

Dalla Turchia - Montella incontra il Manchester United: primo nome per il post-Ten Hag

Redazione CM

25 minuti fa



Un italiano sulla panchina del Manchester United? Secondo quanto riportano dalla Turchia i Red Devils avrebbero messo Vincenzo Montella in cima alla lista dei successori di Erik Ten Hag. Il club inglese, inoltre, avrebbe già avuto un incontro con l’attuale C.T. della nazionale turca.



La notizia, riportata da A Spor, è stata ripresa da molti media turchi, secondo cui, in caso di esonero di Ten Hag, che non sta ingranando a Manchester e si trova al quattordicesimo posto ini classifica con otto punti a dieci lunghezze dal Liverpool capolista, sarebbe pronto l’aeroplanino.



In Turchia, dopo l’ultima esperienza negativa a Firenze, Montella ha trovato la sua dimensione. Due anni con l’Adana Demirspor, poi l’incarico con la Turchia, che ha condotto ai quarti dell’ultimo Europeo, persi contro l’Olanda.