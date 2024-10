Di Canio: "Juve, prendi Zirkzee in prestito dal Manchester United"

AFP via Getty Images

L'ex attaccante bianconero ha dichiarato in un'intervista a Tuttosport: "A gennaio è difficile trovare un'opportunità, gli attaccanti buoni non te li danno. Però. Tanto lì stanno facendo da qualche anno scelte folli e non funziona niente, nemmeno Zirkzee. Per la Premier League è un po' troppo lento, poi magari mi smentirà a suon di gol e grandi prestazioni, però lì ti aggrediscono subito e fischiano il 30% di falli in meno, in Italia abbiamo visto invece che impatto ha avuto il giocatore proprio nel Bologna. Alla fine, nella confusione che c'è allo United, potrebbero anche darlo in prestito: hanno già Hojlund, poi c'è Rashford che sta giocando in quella posizione. Sarebbe: Zirkzee non è un realizzatore devastante, non è uno da 25 gol, ma fa giocare bene gli altri.Si fa male Milik a giugno, ma poi c'era il tempo per intervenire. La Juve aveva più attaccanti l'anno scorso che non aveva la Champions: devi avere delle soluzioni per sopperire".

, ma no... Poi, per carità: tutto si può fare. Però Yildiz non va trasformato: puoi farlo per una partita, due, ma non per quattro o cinque mesi. La forza di Yildiz è partire da dietro, nello spazio, nell'uno contro uno: quando è più accentrato rende di più perché punta la porta, maÈ una situazione in cui la Juve non avrebbe dovuto trovarsi, anche per poter disporre di un'alternativa in grado di proporre un piano tecnico-tattico differente in base all'avversario".

- "E' un giocatore di cui parlo spesso, non solo con i tifosi della Juve. Io mi ero espresso:, poco aggressivo, tocca la palla con la suola, perde un tempo di gioco, sembra come utilizzare due marce in meno rispetto a prima: in Premier League aggrediva il portatore di palla, recuperava e ripartiva, tagliava e cuciva, cadeva e ripartiva subito, aveva un altro passo, pareva un pitbull. Io giudico la situazione adesso, perché poi il calcio è situazionale, contestuale e periodico: spero per la Juve che Thiago Motta riesca a tirare fuori l'attitudine da Douglas Luiz. Non ho dubbi sulla serietà del giocatore, all'Aston Villa era un idolo e gli volevano bene: può essere che qualche panchina lo abbia intristito. Normale che ora Thiago gli preferisca Locatelli che è più applicato, più attento, più rapido di testa e di piede".