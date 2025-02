Dall'Inghilterra: il Milan tratta la cessione di Pavlovic con il Crystal Palace

, difensore centrale della squadra rossonera. Il club inglese, che è alla ricerca di rinforzi in difesa, segue con interesse anche, di proprietà della Juventus e attualmente in prestito al Porto, oltre al terzino sinistro del Chelsea. Lo scrive su X Sami Mokbel, giornalista del Daily Mail., in questa sessione di mercato è stato c, ma per ora ha sempre deciso di restare a Milano rispedendo al mittente le proposte. Considerate le altre mosse del mercato rossonero, e i tempi molto stretti per eventuali altre operazioni in entrata, una cessione di Pavlovic da parte del Milan a questo putno del mercato sarebbe comunuque molto sorprendente.