Dani Silva all'Hellas Verona, è UFFICIALE: cifre e dettagli dell'affare

Direttamente dal Portogallo il nuovo acquisto a centrocampo

L'piazza un altro colpo: ufficiale l'ingaggio di, meglio noto come, che arriva dal- L'operazione è stata conclusa sulla base di un trasferimento a titolo definitivo,nelle casse del club portoghese mentre il classe 2000 ha firmato un contratto di 4 anni con il Verona.- Dani Silva è un, capace anche di giocare in posizione avanzata sulla trequarti. Neldi Marco Baroni può agire tra i due mediani, dove ora giocano Folorunsho e Serdar, oppure partire alle spalle della punta, posizione oggi occupata da Suslov.- Nella prima parte di stagione con il Vitoria Guimaraes ha collezionato 22 presenze complessive e realizzato un gol, in campionato nella vittoria contro lo Sporting a dicembre.