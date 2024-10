Daniel Maldini scrive la storia: con il Milan non è un addio definitivo, ecco perché. E la Juventus…

Redazione Calciomercato

La leggenda dei Maldini. Dopo Cesare e Paolo l’Italia ha un nuovo Maldini che fa sognare: Daniel. Un attaccante dopo due difensori, elegante come papà Paolo e con il sorriso che ricorda nonno Cesare.E per una questione di centimetri non stiamo qui a raccontare di un esordio magico con gol. Udine che rimane una città amica alla famiglia Maldini: il 20 gennaio nello stadio del club friulano esordiva Paolo in serie A con l’unica maglia della carriera, quella del Milan, e quasi 40 anni dopo anche il figlio Daniel lega il suo più elevato successo calcistico al medesimo terreno di gioco. Che storia bellissima il calcio.

: “Un’emozione forte. Sono contento che siano venuti e siano qua Tanto poi ci sentiamo e parliamo quando sono a casa. L'esordio lo dedico alla mia famiglia, ai miei amici, alle persone che mi vogliono bene". Daniel si è meritato questa emozione lavorando ancora più forte dopo l’esperienza poco felice della prima parte della scorsa stagione ad Empoli. D’altronde la qualità tecnica era talmente visibile già ai tempi della Primavera del Milan: letture, balistica, tocchi e dribbling. Al Monza ha trovato la sua oasi felice senza rimpianti per quello che poteva essere e non è stato in rossonero.

Il tifoso milanista oggi vive sentimenti contrastanti: da un parte la felicità nei confronti di giocatori a cui voluto bene, dall’altro il rimpianto di non vederli più con la maglia della propria squadra del cuore. È il caso di Daniel così come per. Per il primo però il Milan sì è garantito un canale preferenziale con il Monza per il futuro:

I riflettori ormai sono accesi da tempo e la vetrina della Nazionale non fa altro che confermare la crescita di un giocatore che ora può ambire a obiettivi ambiziosi. Daniel Maldini riscuote tanto interesse in Italia (sua priorità) e all’estero.