Danilo fa 200 in bianconero: "Uno dei traguardi più importanti della mia vita. La Juventus è parte della mia famiglia"

Con queste parole il difensore brasilianoha voluto celebrare il record raggiunto in campo nella vittoria per 3-0 ottenuta oggi a Genova contro il Genoa.Partito dal 1' minuto e con la fascia da capitano al braccio, il centrale ha toccato quota 200 presenze con la maglia della Juventus addosso e che ha coronato, almeno per ora, una carriera in bianconero e in Serie A ricca di eventi e traguardi.

Dal 31 agosto 2019, giorno del suo esordio con i colori bianco e nero addosso nella gara interna di campionato contro il Napoli sono stati tanti i piccoli record tagliati. Il gol all'esordio, ad esempio, ha permesso a Danilo di diventare il calciatore straniero che ha impiegato meno tempo per segnare una rete in Serie A. Con la gara di oggi Danilo ha eguagliato il numero di partite giocate per la Juventus da Roberto Baggio e già da qualche stagione è diventato il primo brasiliano a indossare la fascia da capitano del club più vincente d’Italia.