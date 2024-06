Danimarca-Inghilterra: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Dopo la vittoria di misura sulla Serbia nella prima gara del girone, l'è chiamata a ipotecare qualificazione e primato nella gara sulla carta più difficile del raggruppamento, quella con ladi Eriksen. I danesi però non arrivano al confronto a pari punti, dato che sono stati fermati dalla Slovenia sull'1-1 nel primo incontro. Kane e Hojlund, i due bomber, sono a caccia del primo graffio della manifestazione.: Danimarca-Inghilterra: giovedì 20 giugno 2024: 18:00: Rai 2, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251.

: Rai Play, Sky Go, NowLa sfida fra Danimarca e Inghilterra sarà visibile sia sui canali Rai, in chiaro, che su Sky Sport. Il canale di riferimento sulla tv di Stato sarà Rai 2 mentre sull’emittente satellitare andrà in onda su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251). La partita sarà visibile tramite l'app gratuita Sky Go, scaricabile su qualsiasi dispositivo mobile (pc, smartphone, tablet), con l'alternativa dell’opzione Now. Match disponibile anche su Rai Play.

- La telecronaca su Sky sarà affidata a Massimo Marianella con commento tecnico di Laura Giuliani. Sulla Rai, invece, ci saranno Luca De Capitani e Sebino Nela.: Schmeichel; R. Kristensen, Kjaer, Andersen, Mahele; Jensen, Hojberg, Eriksen; Poulsen, Hojlund, Wind. All. Hjulmand.: Pickford; Walker, Stones, Guehi, Shaw; Rice, Gallagher, Bellingham; Saka, Kane, Foden. All. Southgate.