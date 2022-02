DAZN ha annunciato la scorsa settimana un sostegno finanziario per un valore di 4,3 miliardi di dollari (3,8 miliardi di euro) da parte del suo proprietario Access Industries. La ricapitalizzazione è dovuta ad una perdita di 1,3 miliardi di dollari registrata nel 2020 e depositata di recente. Tale perdita è avvenuta nonostante i costi dei diritti di trasmissione nel 2020 siano scesi a poco meno di $1,2 miliardi dagli 1,71 pre-pandemia, tra sconti e agevolazioni.



BIENNIO - Cumulando le perdite di 2019 e 2020, DAZN arriva a ben 2,7 miliardi, a fronte di 1,6 di guadagno. I ricavi nel 2020 di $871,8 milioni hanno rappresentato un aumento rispetto agli 819,1 milioni per il 2019 e nonostante l'impatto del Covid-19. Un annuncio, quello della ricapitalizzazione, arrivato appena due settimane dopo la notizia del fallimento del tentativo di rilevare l'emittente televisiva a pagamento britannica BT Sport, allo scopo di dare un'accelerata al mercato inglese.



IL COMMENTO - La piattaforma di sport in streaming ha commentato così i risultati del 2020: «Prosegue il nostro percorso di crescita grazie a una solida posizione finanziaria. Il bilancio 2020 si riferisce al passato e non rispecchia l’attuale situazione del nostro business. Siamo soddisfatti di aver annunciato di recente un processo di ricapitalizzazione con nuovi investimenti da parte dei nostri azionisti».