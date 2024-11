AFP via Getty Images

È partito tutto da Catania, ma una delle prime mosse decisive che "le guardie" hanno assestato ai "ladri", nellaè stata messa in atto nella giornata di ieri quando la Polizia Postale ha sequestrato e azzerato il più grande organismo di ritrasmissione illegale d'Europa. Il celebre "" è da tempo nel mirino delle autorità italiane e, oggi licenziatario della Serie A,

Come dettoUn uomo catanese, riporta Repubblica, partiva regolarmente in direzione Amsterdam dove incontrava un esponente croato, uno olandese, uno romeno e un inglese coordinando un "cartello" vero e proprio che agiva in tutta Euroa.. "Abbiamo azzerato la più vasta organizzazione criminale transnazionale dedita alla pirateria audiovisiva - ha detto il direttore della polizia postale, Ivano Gabrielli -Inutile sottolineare come il" e scattato in tutta Europa abbia portato ad(11 persone),(ben 89) e ad un numero crescente di(siamo a 102 fra Italia, Olanda, Regno Unito, Svezia, Svizzera, Romania e Croazia). Il danno fatto da questa organizzazione è stato finora inevitabilmente importante come dichiarato sempre dal direttore della Polizia Postale:Festeggia l'amministratore delegato della Lega Serie A,, da sempre in prima linea per tutelare il prodotto del nostro campionato: "Stiamo combattendo senza sostain cui questi criminali ricorrono alle più sofisticate tecnologie per cercare di eludere i controlli, ma i loro tentativi stanno miseramente fallendo. Le autorità hanno ormai raggiunto un livello di precisione tale da riuscire a colpire anche la più estesa e complessa infrastruttura informatica a disposizione dei pirati,E proprio secondo Repubblica oggi ad agire è ancheche prima di tutto si costituiràpenale di Catania, ma soprattuttodi chiunque abbia guardato le partite aggirando il suo abbonamento.illegale per poi potrebbe agire contro di lui. L'obiettivo èagli abbonati illeciti, come la legge stabilisce con sanzioni che vanno dai 150 ai 5000 euro. L'azione contro gli utenti in Italia è stata a lungo minacciata, eppure mai realizzata. L'obiettivo dell'OTT è