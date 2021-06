Dazn ha deciso di cambiare i suoi vertici dal punto di vista editoriale e giornalistico, rinnovando la propria struttura: saluterà infatti Marco Foroni, ormai ex direttore editoriale della piattaforma. Dazn tuttavia ha già pronta la squadra per la prossima stagione, la prima in cui trasmetterà integralmente la Serie A (con 7 gare in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky ogni giornata): come consulente di lusso ci sarà Massimo Corcione, a lungo prima a Mediaset e poi a Sky dove è stato direttore di Sky Sport. Inoltre, apprende l'ANSA, dal punto di vista televisivo non mancheranno i volti noti sia nel presentare che nel commentare il calcio su Dazn: a partire dal giornalista Marco Cattaneo e dall'ex centrocampista del Milan e della nazionale Massimo Ambrosini, che saluteranno Sky- Non solo Dazn, però, perché i due dovrebbero essere in "condivisione" con Amazon, che da agosto trasmetterà le 16 migliori gare di Champions League del mercoledì sera. Il nome forte come telecronista per le gare di Champions su Amazon potrebbe essere Sandro Piccinini.