Dazn, Serie A Show raddoppia per la 10a giornata. Anche Lele Adani come ospite

Una novità importante per Dazn che nel corso di Serie A Show, il programma di approfondimento nello studio virtuale che al termine di ogni giornata di campionato vede i talent della piattaforma confrontarsi sui temi più importanti occorsi in ogni partita, per la 10a giornata della Serie A 2024/25 raddoppia e fa doppietta.Già nella serata di martedì 29 ottobreche per la prima volta dal lontano 1996 sarà trasmessa gratis e in chiaro, andrà in scena una puntata ad hoc di Serie A Show che seguirà la partita. Ma questa volta il programma non si fermerà qui.

In occasione della partita tra Juventus e Parma, il 30 ottobre, lo studio virtuale di DAZN accoglierà un altro ospite speciale: Lele Adani, che porterà la sua visione di gioco nel post-partita in studio con Giorgia Rossi, Andrea Stramaccioni e Valon Behrami per commentare le azioni chiave e analizzare la prestazione delle due squadre.