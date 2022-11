Il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis ha dichiarato al canale YouTube dell'avvocato Luca Favini: "Purtroppo non si può fare molto sulla questione multiproprietà. Se il Bari dovesse arrivare in Serie A, dovrei immediatamente vendere il club. Di questo siamo sempre stati coscienti. Questa è un’operazione imprenditoriale che ha i suoi rischi. Si è costruito da zero come una vera start-up, una volta arrivati alla massima serie bisogna saper vendere".