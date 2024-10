officiante e Marcelo Brozovic testimone. L’occasione è stata il matrimonio celebrato oggi a Villa Lattuada, in Brianza, tra Andrea D'Agostino, managing director di Coca Cola, e la Roberta Congiu.Come riferisce Il Corriere dello Sport, il presidente del Napoli ha indossato la fascia tricolore al petto per sancire l’unione tra i due protagonisti.Presente anche l’ex centrocampista dell’Inter, attualmente all’Al-Nassr allenato da Pioli e in cui milita anche Cristiano Ronaldo, tornato in Lombardia direttamente da Riyadh, Arabia Saudita, per l’occasione.Nel discorso pronunciato, De Laurentiis non ha risparmiato una battuta alla Juventus:"Lo sposo è nato nella fantastica città di Napoli e questa forse è l'occasione giusta per confessarci qualcosa? Eh? Non hai nulla di cuoi vergognarti e confessarti davanti a tutti noi? Mi è stato riferito, e pare che ci siano anche materiali fotografici, che all'età di 8 anni alla festa di inaugurazione della vostra nuova casa, alcune persone sostengono di averti visto girovagare per i corridoi con una maglietta a strisce bianconere: Udinese? Non è che mi nascondi una latente juventinità? Nella vita si possono commettere degli errori eh".De Laurentiis ha poi fatto una sorpresa agli sposi con video speciale da parte di Carlo Verdone, che a sua volta ha fatto i suoi auguri alla coppia.