Iloggi ha presentato la nuova maglia da gioco 2023/24 ( VEDI QUI LA FOTOGALLERY ). Dopo aver raccontato tutti i dettagli, ecco la conferenza stampa in cui ha preso parolarispondendo ai giornalisti presenti. Le parole del presidente azzurro:- "Osimhen con questa maglietta? Assolutamente sì! Se dovesse arrivare un'offerta più che indecente ce ne faremo una ragione. Nel caso ce ne faremmo una ragione, trovando calciatori come fatto con Kvara e lo stesso Osimhen".- Garcia ha esperienza anche al di fuori dell'Italia. Però noi siamo in ricostruzione, nel senso che abbiamo giocatori importanti che hanno collaborato tutti per vincere lo scudetto. Quando una persona è appagata forse il sacro fuoco all'interno in maniera involuta si spegne, senza che ci sia una ragione. Allora dov'è il mio compito nella prossima stagione? Quello di essere molto vicino alla squadra per riaccendere la fiammella ogni volta che si spegne questo fuoco. Non vorrei si considerassero sazi e arrivati. Alle 18 incontrerò Garcia e i nostri scouter. Abbiamo già una lista di interventi da fare e sappiamo ci sono anche dei giocatori arrivati alla fine del loro percorso perché sono ad un anno dalla scadenza. Allora lì devo decidere se allenarli durante il periodo del ritiro o se non allenarli per obbligarli a trovare altri lidi. Io non voglio fare il cattivo con nessuno, però questi signori sono in preda ad agenti famelici la cui attività è stupida, inefficace. Se a loro sta bene così io non ho bisogno di nessuno, posso anche pagarli a vuoto. Però dopo un anno senza aver giocato forse le loro azioni varranno meno, forse l'ambizione di giocare in una squadra del livello del Napoli non si manifesterà. Allora guardandovi allo specchio direte 'Sono stato un povero stupido'".- "Juventinità? Non me l'aspettavo, mi ha colto di sorpresa. L'avessi saputo me ne sarei liberato prima".- "A me piacciono molto i giapponesi. Va via un coreano, prendiamo un giapponese. Da capire il ruolo e se ha le caratteristiche giuste. Non voglio abbandonare il 4-3-3 per passare al 4-2-3-1. Dobbiamo restare con un centrocampo fortissimo".- Oggi Rudi Garcia è al centro del villaggio e lo supporterò con tutta la mia tenacia, conoscenza e disponibilità economica e finanziaria, in base ad un budget che deve essere tutelato. Rudi Garcia per me oggi come oggi è lo specchio di una scelta dal mio punto di vista felice. Tutte le volte che ci parlo mi dico 'Aurelio hai scelto l'uomo giusto'".- "Dobbiamo vedere la fine del mercato, come saranno gestiti i due ritiri, come si rafforzeranno gli altri e quello che sarà il calendario Champions. I condizionamenti e le variabili sono tanti e sarebbe ignobile, superficiale dire che lotteremo per lo scudetto. Sarebbe stupido non farlo, sarebbe stupido non essere competitivi in Europa, c'è però sempre di mezzo un 'ma'. Ecco perché chiedo ai tifosi di essere sempre con me ovunque e io sarò con loro sempre e ovunque".