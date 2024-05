De Laurentiis: 'Spalletti non l'ha scelto Giuntoli. Non conoscevo il calcio, ma molti top a Napoli li ho portati io'

In casaè giornata di festa e di grandi ricordi. Oggi, infatti, è stato presentato alla stampa con unaNel corso della presentazione sono stati mostrati diversi spezzoni del film, che sarà proiettato questa sera per la prima volta presso il Cinema Metropolitan. Fra questi anche uno in cui il presidente azzurro,magica prima di lasciare spazio ai suoi protagonisti. Ecco le sue parole.

"Ho sempre interpretato il ruolo dell'imprenditore, investire denaro, amore, intelligenza, vivo con impegno la mia professione"."Io non conoscevo assolutamente il gioco del calcio, ma alcuni giocatori più importanti della storia del Napoli li ho portati io"."Lo stesso Spalletti non l'ha portato il ds, a me era sempre piaciuto per il suo carattere, uno che ha gli attributi".