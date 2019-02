Aurelio De Laurentiis la fa fuori dal vaso. Il presidente del Napoli se la prende con i giornalisti in conferenza stampa: "Tutti voi vorreste sapere che cosa sta succedendo con Hamsik, ma ve la prendete in quel posto perché non c'è nulla da dire e qui non si parla di lui. Quando sarà il momento, vi convocheremo e ve lo diremo, chiaro il ragionamento? Si deve parlare soltanto del nostro ritiro estivo e, se non gli darete spazio, non vi dirò più nulla su Hamsik anche quando sarà il momento. Avete questo brutto vezzo, anzi un vizio: bruciare le notizie dicendo un mare di cose inesatte. Io mi diverto perché è come leggere un fumetto". Che classe...