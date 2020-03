Quando c'è l'amore, restare chiusi in casa per forza, potrebbe non essere un dispiacere. Sicuramente, Matthijs de Ligt e la fidanzata Annekee Molenaar fanno vedere quanto ci si possa divertire, anche in una situazione di emergenza come questa.Prima, con una sessione di allenamento... rigorosamente in casa, anzi, in cucina. Poi, con una partita di ping pong, lanciando la sfida ai followers su Instagram su chi possa essere il vincitore.