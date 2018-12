Rodrigo De Paul apre all’Inter dopo la sconfitta dell’Udinese per 1-0- Così l’argentino ha parlato a Sky Sport: “Se mi piacerebbe giocare nell'Inter? Beh, sappiamo che San Siro è uno stadio storico, ma io sono concentrato sull'Udinese. Ora avremo tre partite difficili con squadre che hanno lo stesso nostro obiettivo, per cui non posso pensare al mercato. Sono uno dei leader di questo gruppo e non posso a fare altro che pensare al Frosinone. Icardi? È un giocatore top per fortuna dell'Argentina, ma oggi giocava con la maglia dell'Inter. Lì si è decisa la partita, altrimenti sarebbe stato un pareggio”.



MERCATO - “Potevo andare via in estate, ma sono rimasto e ho rinnovato. Abbiamo iniziato un percorso e sono sicuro che i risultati arriveranno. Voglio pensare solo partita dopo partita e poi in estate valuteremo tutto. Il mio ruolo ideale? Nel calcio di oggi, molto dinamico, bisogna saper giocare in più di una posizione. A me piace giocare a calcio, magari mi trovo bene a sinistra perché posso entrare dentro al campo e calciare o servire l'attaccante. Ma poi faccio tutto, anche mezza punta o mezzala: ovunque dalla metà campo in su”.