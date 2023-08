Che futuro per la Salernitana sul mercato? Morgan De Sanctis a margine della presentazione di Costil è stato chiaro,



MIRETTI PIACE - "Abbiamo le idee chiare. Siamo interessati a Miretti e ad altri calciatori. Vogliamo fare quattro o cinque operazioni in entrata, poi ci sono delle uscite da fare. È un lavoro complicato, ma sono fiducioso. La società ha già investito circa 20 milioni per riscattare Dia e Pirola, abbiamo rinnovato il contratto di Ochoa e preso Costil. La proprietà è forte e sta garantendo una crescita veloce e fatta per bene".



DIA - "Un giocatore fortissimo, ha sofferto un intervento a fine maggio per la pulizia del menisco. Sta svolgendo un recupero giusto che in questo momento prevede la riatletizzazione ed il ricondizionamento per poterlo vedere in campo. Non siamo preoccupati, anzi ci stiamo prendendo la dovuta cautela perché immaginiamo che Dia, visto che non sono arrivate offerte ufficiali, possa restare con noi. Lo faremo rientrare quando sarà al top della condizione perché è un patrimonio".