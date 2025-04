Calciomercato/Getty

, allenatore delin crisi (quattro sconfitte nelle ultime cinque giornate), si difende e contrattacca in conferenza stampa: ". Dal 6 luglio fino ad oggi ho dato tutto per questa maglia e per questo club. Sono sempre stato professionale - riporta Sportmediaset -. A volte ho commesso errori e ne commetterò ancora nella mia carriera. Però mi dà fastidio quando escono cose false sui giornali. Faccio tutto in buona fede, voglio solo aiutare il club a qualificarsi in Champions League, far sì che la squadra possa giocare il martedì o il mercoledì sera. Do tutto".

Alla vigilia della gara con il Montpellier, lo sfogo di De Zerbi prosegue così, a partire da una battuta piccata in replica alla domanda di un giornalista: "Non si preoccupi. A Monaco abbiamo giocato con cinque difensori, poi nemmeno con 4 e abbiamo fatto il blocco basso, una cosa che in 11 anni di carriera mi è capitato di fare davvero poco. Si difende tutti assieme.. Tre elementi che ho già evidenziato altre volte. Ma forse qui la traduzione non viene fatta correttamente". "No, è corretta" ha precisato la traduttrice, come riporta sempre Sportmediaset.