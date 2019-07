Fabrizio Del Rosso, ex allenatore della Juve Under 19, svela a La Gazzetta dello Sport che i bianconeri seguono Adrien Rabiot dal 2012 quando il Psg di Adrien sfidò la "sua" Juve nella finale di un torneo giocato in Qatar: "Spiccava, inutile nasconderlo, - le sue parole a La Gazzetta dello Sport -: aveva qualità sopra la media e non era difficile prevedere per lui un futuro tra i grandi. Visto da fuori, sembra che abbia margini per crescere ancora. La Juve è sempre attenta a casi di mercato come questo e, infatti, molti anni dopo è riuscito a prenderlo: non era necessario segnalarlo, Rabiot si era segnalato a tutti da solo. Proprio Rabiot e Coman mi sono rimasti impressi, facevano la differenza tecnicamente più che fisicamente. Rabiot in mezzo faceva la differenza, lo cercavano tutti: magrino, ma faceva lanci spettacolari e l’azione partiva da lui. Forse il miglior giocatore del torneo".