Un crociato rotto nella sfida contro laa gennaio 2020, un autogol nell'esordio Euro2020 contro l': l'Olimpico è un tabù per Merih. Il difensore dellaha spedito il cross dinella sua porta, provando ad anticipare Ciro Immobile, stappando il match per i ragazzi di Mancini, che da lì si sono sciolti e hanno buttato giù il muro turco. E pensare che il centrale della Juventus, che vuole più spazio in bianconero, vuole usar questi Europei per mettersi in mostra anche sul mercato: sì, perché l'ex Sassuolo verrà venduto dalla Vecchia Signora.Cercato dalin passato, pagato 18 milioni di euro dalla, non rientra più nei piani del club bianconero: in passato valutato 40 milioni di euro, ora il classe '98, punto fermo della squadra di Senol Gunes, può partire anche per una cifra inferiore. E l'Everton è molto interessato, da tempo, al nativo di, cresciuto nele con un passato allo. Dopo gli Europei si entrerà nel vivo, coi Toffees che osservano.- Massimilianoha un preferito per la difesa che verrà: Nikola. In scadenza con lanel, voglioso di cambiare aria, seguito dal, il serbo è entrato nel mirino bianconero: prima la cessione di, poi l'assalto al serbo. Con Gattuso che lo vorrebbe con sé, ma con una Fiorentina che, senza rinnovo, sarà costretto a venderlo per non perderlo a zero. Juve su, quindi. Ma prima l'addio di, che vuole cancellare la prestazione contro l'Italia. E vedere il più tardi possibile l'Olimpico.