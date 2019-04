Lunedì sera c'era Fabio Paratici sugli spalti di Fiorentina-Sassuolo. Da osservare, una volta di più, anche Federico Chiesa, si intende. Ma non solo lui. Nel mirino del responsabile dell'area sportiva bianconera c'era Merih Demiral, difensore centrale turco del Sassuolo arrivato in Italia già in sinergia con la Juve. Che dovrà ingaggiare due difensori, per far fronte agli addii di Andrea Barzagli e Martin Caceres. Un top player e un giovane: per quest'ultimo slot, ora Demiral insidia da vicino Cristian Romero del Genoa, già ampiamente bloccato dalla Juve.