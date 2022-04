Il botta e risposta a distanza tra Pioli e Inzaghi ha generato non poche discussioni tra ieri sera e stamani mattina: l'allenatore del Milan ha risposto in conferenza stampa ad una domanda sulle ultime gare di campionato: "Nelle ultime 5 partite c'è bisogno che succeda qualcosa che non è successo fino ad oggi". Apriti cielo. Probabilmente il tecnico del Milan si riferiva al non perdere terreno in partite sulla carta semplici, probabilmente no, sta di fatto che il web ha interpretato queste parole come una lamentela di una disparità in materia di decisioni arbitrali a favore dell'Inter rispetto a quelle pro Milan. E il fuco di fila di commenti in rete non ha tardato a farsi attendere, tra chi attacca i rossoneri per un pensiero "provincialotto" e chi porta argomenti a sostegno di questa tesi.