Intervistato da Radio Sportiva il direttore generale del Genoa, Giorgio Perinetti, ha parlato del futuro dell'attaccante Krzysztof Piatek gioiello del club rossoblù e diventato sempre più un obiettivo di mercato di tanti club in Italia e in Europa. Per il Genoa la punta polacca non è però in vendita: "Piatek ha tanto mercato? Sì, ma a gennaio non partirà. È un calciatore importante e dobbiamo godercelo".