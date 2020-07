Paolo Di Canio, in collegamento con gli studi di Sky Sport, ha parlato di Inter nel corso della serata. Queste le sue parole: “Diciamo le cose come stanno. I giocatori forti sanno scegliere i momenti per fare certe cose. Conte non è arrabbiato con Lautaro, ma con Lukaku. Avrebbe dovuto prendere il pallone e fare il 2-0. È un cecchino, il rigorista, e non può avere questi slanci di generosità. Ancora parliamo della generosità e di come fa gruppo, ma i calciatori che trascinano sono altri”.