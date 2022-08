Paolo Di Canio, dagli studi di Sky Calcio Club, ha detto la sua su Memphis Depay, obiettivo della Juve per l'attacco, senza risparmiargli qualche critica. Ecco il suo pensiero: "Depay è ragazzo che spende più tempo negli studi discografici invece che allenarsi bene e rapportarsi con i compagni. Ho difficoltà a pensare a un giocatore da alti livelli. Non puoi fare 8 ore con le cuffie e pensare di giocare solo perché hai fantasia. Il Barcellona ha sbagliato, non doveva prenderlo".