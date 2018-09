Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, dopo la sconfitta contro il Real Madrid analizza la partita a Sky Sport: "Poche difficoltà create al Real? Abbiamo sofferto le loro imbucate e le loro qualità. Noi abbiamo fatto poco in 4-5 situazioni in cui siamo ripartiti bene. Le scelte non sono state quasi mai qualitative. Sull'1-0 abbiamo avuto l'occasione con il tiro di Cengiz. Sapevamo che loro ci potevano concedere qualcosa ma non siamo stati bravi a sfruttarle. Ha vinto la squadra che ha meritato. Nel complesso ci hanno creato difficoltà. Siamo stati un po' poco qualitativi e questo dovrà cambiare perché non si può sempre dare palla a loro. Siamo mancati nelle scelte finali. Fase di involuzione nei leader? Se mi dovessi preoccupare lo devo fare al livello generale. Oggi ci sono state alcune cose buone e altre meno buone. Dall’altra parte ho visto una squadra forte e superiore a noi. Dobbiamo concentrarci per il campionato. Mi aspetto dai leader qualcosa di più perché ci hanno sempre trascinato nelle scorse stagioni. Poca velocità in Champions? Al di là di questo serve velocità nelle scelte. Loro sono bravi anche ad andare in verticale. Dobbiamo lavorare e migliorare. Più veloci e verticali negli ultimi 25 metri? Condivido, a volte la gioventù non permette a tutti sempre di fare scelte giuste. Nella ripresa siamo migliorati anche se negli ultimi metri è mancata la palla finale. La scelta di Zaniolo? Vedo delle qualità in lui. Oggi ha fatto alcune cose buone. Non c’è partita migliore di questa per far giocare i giovani. Ritengo abbia fatto una buona gara”.