Il direttore generale della Dinamo Kiev Reso Chokhonelidze ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro la Juventus: "Lucescu conosce bene il calcio ucraino, è un grande esperto. Penso che abbia svolto un buon lavoro per la nostra squadra. Dopo quattro anni siamo entrati in Champions e questo è merito suo".



I tifosi non saranno più arrabbiati?

"Quelli decisi negativamente saranno sempre gli stessi ma noi abbiamo i nostri tifosi che apprezzano il suo lavoro. Vorrei fare gli auguri ad Andrea Pirlo perchè lui è un intellettuale in campo e anche fuori. Gli auguro tanti successi in campionato e in Europa ma in Champions League da domani".