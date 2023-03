Nel corso di un'intervista concessa a Tuttosport, il difensore dell'Atalanta Berat Djimsiti ha parlato anche dei giovani compagni Scalvini, Okoli e Demiral: "Credo che siano tutti giocatori di grande qualità. Le prospettive sono importanti perché fanno pensare, per loro, ad una carriera top: possono diventare giocatori davvero di grande livello. Per arrivare in alto, però, il talento non è tutto. Servono spirito di abnegazione, tanto lavoro e l’esperienza. Questa cosa si costruisce solo partita dopo partita, non bisogna avere fretta e pensare solo a come si può crescere. Le prospettive, secondo me, sono davvero di grande livello".